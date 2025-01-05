«سوق المزارعين» بدبي منصة لدعم المنتجات المحلية

آمنة الكتبي (دبي)

يعد سوق المزارعين من أبرز المبادرات المجتمعية التي تنظمها بلدية دبي، لأول مرة في الحديقة القرآنية، والتي ستستمر فعالياتها حتى 22 فبراير 2025، حيث يمثل سوق المزارعين، مبادرة مجتمعية، وترفيهية، تنظمها البلدية في إطار جهودها الهادفة إلى دعم المزارعين المواطنين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قطاع الزراعة الإنتاجية المحلية، الذي يعد من أبرز المجالات التي تركز عليها البلدية في هذا السياق، تعزيزاً لريادة الإمارة وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة، عبر تنظيم المبادرات والبرامج الداعمة للمزارعين المواطنين وأصحاب المشاريع الزراعية الريادية.

ويتميز سوق المزارعين بوجود منافذ بيع للمزارعين، وأصحاب المشاريع المصاحبة، مخصصة لعرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات الألبان، ومنتجات المشاريع المنزلية على الجمهور وبيعها مباشرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وقطاع الزراعة المحلية، وكذلك تعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي. وتهدف بلدية دبي إلى جعل سوق المزارعين، منصة متكاملة وشاملة، تجمع المزارعين الإماراتيين في مكان واحد، وتوفر لهم مساحة لعرض وتسويق وبيع منتجاتهم الزراعية العضوية، من المزرعة إلى المستهلك مباشرة، كما يرسخ السوق موقعه ضمن أهم الفعاليات المجتمعية السنوية في حدائق دبي وخاصةً في فترة الشتاء.

كما يدعم السوق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي، وكذلك يتكامل مع البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الهادف إلى تعزيز ريادة القطاع الزراعي، ورفع جودة المنتج الزراعي المحلي والحفاظ على استدامته، ويهدف السوق إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحدٍ لبيع المنتجات الزراعية والعضوية المحلية مباشرة إلى المستهلكين، وتعزيز الثقة بالزراعة المحلية.

تطور

يهدف إلى إبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة المحلي، وتأتي مبادرة سوق المزارعين في إطار جهود بلدية دبي الرامية إلى زيادة الفرص التجارية للعاملين في القطاع، وتعزيز ثقة الجمهور بالزراعة المحلية، إضافة إلى زيادة الوعي بالتنوع الزراعي المحلي، وجمع المزارعين في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية، مثل الفواكه والخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل والتمور والأعشاب.

تسهيلات

توفر بلدية دبي جملة من التسهيلات للمشاركين في سوق المزارعين، ومنها منافذ بيع بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية وورش التوعية، وعربات الطعام وغيرها، كما تعمل على تكثيف دعم المشاريع الزراعية في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن القطاع الزراعي المحلي، وذلك عبر فتح قنوات تسويق أوسع للترويج للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المشاريع الصغيرة ومشاريع الأعمال المنزلية، وكذلك تقديم خدمات متكاملة للمزارعين من استشارات، ودورات، وإرشادات زراعية.