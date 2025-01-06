الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
6 يناير 2025 08:57

 كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي 3.4 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

 

أخبار ذات صلة
النفط عند أعلى مستوياته منذ أكتوبر
ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
آخر الأخبار
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
اليوم 10:23
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اليوم 10:12
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
الرياضة
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
اليوم 10:12
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
الرياضة
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
اليوم 10:03
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في روسيا
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©