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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس
6 يناير 2025 11:05

دعت شرطة أبوظبي عبر درب السلامة 2 وبتقنية CGI السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في منطقة المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب من خلال اتباع الإرشادات الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم تجاوز السرعة المقررة، والانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف والممرات الجانبية، وإشارات المرور قرب المناطق، ومعابر خطوط المشاة، والانتباه دائماً لأي مواقف طارئة وغير متوقعة، واستخدام الأماكن المخصصة للوقوف، والامتناع عن الوقوف العشوائي.

وحثت الجميع ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق، على ضرورة التعاون المشترك لتوفير مقومات السلامة والأمان لطلبة وطالبات المدارس مؤكدة على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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