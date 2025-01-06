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"العين للتمور" يواصل فعالياته ويتوج الفائزين بمزاينة "الخلاص"

"العين للتمور" يواصل فعالياته ويتوج الفائزين بمزاينة "الخلاص"
6 يناير 2025 11:45

يواصل مهرجان العين للتمور بدورته الأولى، فعالياته في واحة الهيلي بمدينة العين والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث.

وشهد يوم أمس إعلان نتائج مزاينة "الخلاص"، التي شارك فيها 21 متسابقاً بكمية تمور بلغت 1050 كيلوجراماً، فيما يستقبل المهرجان صباح اليوم مشاركات مزاينة "الدباس" التي ستعلن نتائجها خلال الفترة المسائية.

وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، الفائزين في المزاينة.

وبلغت قيمة جوائز المسابقة 226 ألف درهم لعشرة فائزين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف درهم، والثاني على 40 ألفاً، والثالث على 30 ألفاً.

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وتشهد فعاليات مهرجان العين للتمور بدورته الأولى متابعة واسعة من الجمهور من مختلف الأعمار لبرامجه التراثية وأنشطته الترفيهية والتوعوية المتنوعة.

كما يستقطب مزاد التمور أعداداً كبيرة من الجماهير، فمع اقتراب الساعة الثامنة مساءً، يتجمع الناس من مختلف الأعمار والخلفيات لحضور هذه اللحظات الشائقة، التي أصبحت تقليداً يومياً ضمن فعاليات المهرجان.

وفي مزاد التمور ليوم أمس، كانت أعلى قيمة بيع لصندوق من صنف "الزاملي" بقيمة 4 آلاف درهم، فيما بلغ مجموع المبيعات 139980 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 3520 كيلوجراماً بإجمالي 1064 صندوقاً.

ويعد المزاد منصة رئيسية للتنافس على أجود أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة.

المصدر: وام
العين
التمور
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