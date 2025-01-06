«الوزاري للتنمية» برئاسة منصور بن زايد يستعرض عدداً من السياسات والتشريعات ومستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض عدد من السياسات ومستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية الهادفة إلى دعم المنظومة الحكومية ومسيرة التنمية بالدولة.







وتضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة السياسات العامة المقدمة من الجهات الاتحادية لدعم قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحكومية، والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتصدير والتحول الرقمي.





وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بالمتطلبات التشريعية لتنفيذ القوانين الاتحادية، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء عدد من المجالس واللجان التنسيقية، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2024، وفي الحوار الوزاري الثاني بشأن العمل المناخي المرتكز على الثقافة في باكو، ونتائج استضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي أقيمت مؤخراً على أرض الدولة.