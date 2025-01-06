الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنجز أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد

بلدية أبوظبي تنجز أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد
6 يناير 2025 14:31

 تعزيزاً لمعايير الاستدامة، ومواكبة للنهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ زايد ومطار زايد الدولي، وذلك بطول 13.2 كيلومتر.

وتضمنت الأعمال التي تم تنفيذها تجميل الجزيرة الوسطية في المنطقة، حيث اشتملت الأعمال على زراعة آلاف الأشجار والشتلات المتنوعة والزهور الموسمية، لتعزيز المساحات الخضراء وعناصر التجميل الطبيعي، وتحسين البيئة وتقليل التلوث والضوضاء الناتجة عن الطرق السريعة، كما تم استخدام بعض عناصر التجميل الصناعي، وإنشاء تلال من الرمال المثبتة بارتفاع 1.5 متر تتماشى مع المشهد الجمالي العام للمنطقة.

واستوحيت تصاميم أعمال التجميل التي تم تنفيذها من الخطوط الانسيابية التي يتسم بها المشهد الجمالي لمطار زايد الدولي، وذلك لخلق صورة متناغمة ومتناسقة لتجميل المنطقة، كونها أحد أهم المداخل الرئيسية لجزيرة أبوظبي، حيث ضمت الأعمال عدداً من العناصر النموذجية المعتمدة لتجميل الجزيرة الوسطية وجانبي الطريق، لخلق لوحة جمالية فريدة من نوعها، تتماشى مع رقي ومظهر مدينة أبوظبي.

كما تداخلت عناصر التجميل الطبيعي المختلفة، لتبرز التنوع الزراعي الغني الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال استخدام الأشجار والنباتات المزهرة متعددة الأحجام والألوان، لتساهم في تعزيز جماليات المكان وجاذبيته، ومنح مرتادي الطريق سعادة وطاقة إيجابية، عبر هذه المشاهد الجمالية التي تبرز جودة الطريق العصرية المؤدية إلى مطار زايد الدولي. 

أخبار ذات صلة
«بلدية أبوظبي»: ضرورة تنظيف خزانات المياه كل 6 أشهر
«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شارع الشيخ زايد
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
التعليم والمعرفة
كيف يحمي الدماغ ذاكرته من النسيان؟ اكتشاف جديد يكشف السر
اليوم 15:35
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
الترفيه
حطام فضائي ضخم يثير الرعب في قرية كينية
اليوم 15:35
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية
اليوم 17:13
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
علوم الدار
«الدفاع الدولي 2025» ينطلق في أبوظبي 16 فبراير
اليوم 17:06
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
الرياضة
«الاتحاد للطيران» الشريك الرسمي لـ«دولي» الريشة الطائرة
اليوم 17:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©