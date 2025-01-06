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علوم الدار

جامعة الإمارات تكرم أصحاب المساهمات البحثية المتميزة

جامعة الإمارات تكرم أصحاب المساهمات البحثية المتميزة
6 يناير 2025 15:33

كرم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عدداً من الباحثين، من أصحاب المساهمات البحثية الرائدة، بناءً على سجلات نشرهم في أفضل 1% من المجلات العالمية، وذلك في المبنى الهلالي بالجامعة.

وأكد معاليه، خلال كلمته، أن جامعة الإمارات تحظى بتاريخ عريق من التميز والريادة، أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ففي عام 1976 كانت رؤيته أن تُنشئ مؤسسة تعليمية تلبي احتياجات الوطن، وتُسهم في تقدمه وازدهاره، حيث أسهمت الجامعة ومازالت بشكل فعال في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وعملت على إثراء البحث العلمي والابتكار، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز الأكاديمي.

وأعرب عن تطلعه إلى المستقبل برؤية ثابتة بأن تكون جامعة الإمارات «الجامعة الوطنية الأم» من بين المؤسسات البحثية الرائدة في العالم، إيماناً بأن البحث العلمي عالي الجودة هو حجر الزاوية لتحقيق هذه الطموحات، وأن نجاح الباحثين في وضع بصمة في المجلات العلمية العالمية المرموقة يعكس مستوى عملهم، ويعزز سمعة الجامعة عالمياً، وهو مقياس ملموس لقيمة أبحاثهم.

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وقال إن سمعة جامعة الإمارات كمؤسسة بحثية رائدة تعتمد بشكل كبير على جهود الباحثين، وأعمالهم تُشكل مستقبل الجامعة، وأبحاثهم تفتح آفاقاً جديدة للمعرفة، وتعمل على معالجة التحديات المحلية والعالمية.

جدير بالذكر، أنه تم تكريم 25 باحثًا، منهم 11 من كلية الهندسة، و4 من كلية تقنية المعلومات، و3 باحثين من كلية الإدارة والاقتصاد، وباحثان من كل من كلية العلوم، وكلية التربية، وكلية الزراعة والطب البيطري، إضافة إلى باحث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

المصدر: وام
الإمارات
جامعة الإمارات
زكي أنور نسيبة
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