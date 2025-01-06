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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 يناير 2025 17:36

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها /10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:13، والجزر الأول عند الساعة 23:59، .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:03، والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند الساعة 09:40، والجزر الثاني عند الساعة 20:46.

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المصدر: وام
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