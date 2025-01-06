حمدان بن محمد يعلن إطلاق اسم الشيخة هند بنت مكتوم على كلية التمريض في «جامعة محمد بن راشد»

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نُعلن إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية... نتطلع لأن تكون "كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة" منارةً للتميز والابتكار، وتخريج كوادر وطنية مؤهلة وعالية الكفاءة تدعم هدفنا في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية»