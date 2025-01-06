إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً بأكثر من درجتين بالنسبة للعظمي، حيث سُجلت اليوم أعلى درجة حرارة 27.9 درجة مئوية في سيح السلم «دبي» الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، في حين كانت العظمي المسجلة، أمس، قد بلغت 25.6 درجة مئوية، بعجمان، إذ تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفقاً لما ذكره المركز الوطني للأرصاد.

وهو ما أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ووفقاً لسمات شهر يناير، حسب تقارير المركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

كما تزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 16.4 و20.0° بينما متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح بين و21.3 و25.7 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح بين 11.6 و15.2 °م. أما أعلى درجة حرارة، فكانت 36.0 °م في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 والفوعه سنة 1983.. أما أقل درجة حرارة، فسجلت على ركنه سنة 2021 وبلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر.