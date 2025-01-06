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علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
6 يناير 2025 20:55

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي الدكتور عبدالله خليل، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف.
وجرى، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون، وسبل تنميتها في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمناخ.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي الدكتور عبدالله خليل، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية المالديف، بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي الدكتور عبدالله خليل عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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