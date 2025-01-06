الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكام الإمارات يعزون ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد

حكام الإمارات يعزون ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد
6 يناير 2025 22:27

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. برقيات تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة الأميرة ماجدة رعد.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
حمدان بن محمد يطلق اسم الشيخة هند بنت مكتوم على كلية التمريض والقبالة بجامعة محمد بن راشد للطب
المصدر: وام
الملك عبدالله الثاني
الأردن
الإمارات
آخر الأخبار
حكام الإمارات يعزون ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون ملك الأردن في وفاة الأميرة ماجدة رعد
اليوم 22:27
أول عاصفة شتوية كبرى بأميركا تضرب ولايات الأطلسي الأوسط
الأخبار العالمية
أول عاصفة شتوية كبرى بأميركا تضرب ولايات الأطلسي الأوسط
اليوم 22:23
ماكرون يؤكد أن ترامب لديه «حليف قوي» في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يؤكد أن ترامب لديه «حليف قوي» في فرنسا
اليوم 22:20
«الأرصاد»: زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب إيران
علوم الدار
«الأرصاد»: زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب إيران
اليوم 21:21
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية المالديف ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 20:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©