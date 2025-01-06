وكيل وزارة التربية: تنفيذ خطط متكاملة في الفصل الدراسي الثاني

دبي (الاتحاد)

أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ خطط متكاملة، تشمل تجهيز المرافق الدراسية، وصيانة الفصول والمختبرات، والتأكد من جاهزية جميع المرافق التعليمية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، استعداداً لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

وأضاف القاسم، أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير البيئة التعليمية، عبر تطبيق أحدث الاستراتيجيات التربوية التي تضمن جودة مخرجات التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل تعليمي رائد ومستدام يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في التعاون مع أولياء الأمور والشركاء التعليميين من أجل تقديم تجربة تعليمية رائدة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.