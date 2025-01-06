انطلاق الفصل الدراسي الثاني والمدارس تعمم المعايير الجديدة للقبول الجامعي

دينا جوني ومريم بوخطامين (أبوظبي، رأس الخيمة)

استأنف أمس طلبة المدارس الحكومية والخاصة العام الدراسي مع انطلاق الأسبوع الأول من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025، وسط استعدادات مكثفة للإدارات المدرسية من مختلف المراحل التعليمية، مع المتابعة الحثيثة لفرق وزارة التربية والتعليم في قطاع العمليات المدرسية.

وفي حين شهدت المدارس حضوراً كاملاً للطلبة، خصوصاً في صفوف الحلقة الأولى والثانية، توقعت الكوادر التعليمية والإدارية أن ترتفع خلال أيام الأسبوع نسب حضور طلبة المرحلة الثانوية التي تراوحت في اليوم الأول من الفصل الثاني بين 50% و80% في بعض المدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفترة من 13 إلى 17 يناير الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وإصدارها، على أن تعقد الاختبارات المركزية للفصل الثاني في الفترة من 10 إلى 19 مارس المقبل، وقبلها الاختبارات التجريبية من 3 إلى 7 مارس. وستعلن النتائج في الفترة من 21 إلى 25 أبريل المقبل، على أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة 24 مارس المقبل، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية وتستمر حتى 13 أبريل، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل 2025.

وأكدت الإدارية منى حسن، حرص إدارات المدارس الحكومية والخاصة على وضع برامج متميزة لاستقبال الطلاب، وتشجيعهم لبدء فصل دراسي جديد، والتي أبدى الطلاب ابتهاجهم بها خلال الطابور الصباحي، ناهيك عن استحسان ودعم الإداريين والتربويين بفعاليات تحفيزية من خلال تنظيم فقرات ترفيهية وترحيبية للطلاب، حيث انتظمت العميلة التعليمية داخل المدارس، بجانب اكتمال الهيئات التعليمية والإدارية، فضلاً عن اكتمال البنية التحتية في جميع المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات الصيانة العامة، وتدابير الأمن والسلامة.

وأكدت المواصلات المدرسية جاهزيتها وسلاسة عملية النقل في الرحلة المدرسية، وذلك من خلال تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي قبيل بدء الفصل الدراسي الثاني، عبر اتخاذ المؤسسات إجراءات وتدابير عدة للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية في إمارات الدولة، ناهيك عن عقد ورش تدريبية لتوعية المشتغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية.

رصد

انتهت الوزارة من عملية رصد درجات جميع المواد الدراسية في امتحانات نهاية الفصل الأول، وهي حالياً في مرحلة التدقيق والتحليل. وستعلن في وقت لاحق الوزارة الجدولة الزمنية لإعلان النتائج، والتي يقوم بعدها أساتذة المواد الدراسية بإدخال الدرجات المعلنة والمعتمدة على نظام المنهل، ومقارنتها بدرجات أعمال الطلبة خلال الفصل الأول، للتمكن من تحليل النتائج ونقاط القوة والضعف في أداء الطلبة في كل مادة دراسية على حدة، وبناء الخطط العلاجية للطلبة.

توعية

وجَّهت وزارة التربية والتعليم الإدارات المدرسية بضرورة توعية الطلبة خلال الفترة الأولى من الفصل الثاني بالمعايير الاسترشادية الجديدة حول القبول في مؤسسات التعليم العالي، والتي تمّ الإعلان عنها بنهاية ديسمبر الماضي. وقد عممت الوزارة المعايير الجديدة على جميع المدارس ليستند إليها المرشدين الأكاديميين في توجيهاتهم للطلبة.