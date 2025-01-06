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«تحقيق أمنية» تنظم «سباق  الأمنيات 7» في جزيرة الحديريات

المشاركون في السباق (من المصدر)
7 يناير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» تنظيم النسخة السابعة من الفعالية الخيرية المميزة «سباق الأمنيات»، الذي يُعدّ حدثاً مجتمعياً هادفاً يجمع العائلات والأفراد لإدخال السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. وستُقام الفعالية يوم الأحد 12 يناير 2025، في جزيرة الحديريات الخلّابة بمنطقة (321 سبورتس).
وتُقام هذه الفعالية برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وبدعم كريم من بنك أبوظبي التجاري، وتنظيم شركة «جلف مولتي سبورت»، لتجمع بين اللياقة البدنية، والترفيه، والعمل الخيري في حدث واحد.
وتتضمن فعالية «سباق الأمنيات» فئات سباقات تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة، مما يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في أجواء مناسبة للعائلات مليئة بالمرح والترفيه، جنباً إلى جنب مع دعم قضية نبيلة، مما يُعزّز روح المجتمع والفرح بالعطاء.

مؤسسة تحقيق أمنية
الأطفال
جزيرة الحديريات
سلطان بن خليفة
رئيس الدولة
شيخة بنت سيف بن محمد
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