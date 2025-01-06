«أبوظبي للتنقل» يطور خرائط السلامة البحرية التفاعلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق «النالية». ومع هذا التطوير سيشمل التطبيق وظائف عدة ليصبح الوجهة الرقمية المعتمدة للخدمات البحرية المحلية ومعلومات السلامة. وقد تم تطوير وتعزيز التطبيق بالتعاون مع كل من أبوظبي البحرية ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعتين لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث يعزز التطبيق السلامة ضمن الملاحة البحرية، ويضمن كفاءة وسهولة الوصول إلى الممرات المائية في أبوظبي.

وتم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق «النالية» عام 2023، ليتيح للمستخدمين الوصول إلى خرائط السلامة البحرية للإمارة، حيث تعرض مناطق الأنشطة، وقيود السرعة، والمحميات البحرية، وطرق الشحن، ومحطات الوقود، وعوامات الإرساء، ومنازيل القوارب.

وتضمنت المرحلة الثانية من هذا التحديث نظاماً رقمياً متكاملاً يشمل حجز المراسي، والإبلاغ عن مخاطر الممرات المائية، إضافةً إلى الإخطارات والتعاميم البحرية والجوية، ونظام حجز تذاكر خدمات النقل المائي العام (العبّارات وسيارات الأجرة المائية)، ورابط للأنظمة البحرية المحلية.

ويضيف هذا التحديث إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات البحرية في أبوظبي، مما يعزز بشكل كبير مهمة «أبوظبي للتنقل» وأبوظبي البحرية في تأسيس مجال بحري آمن ومستدام.

وهذا التحديث يشمل خدمة حجز الأرصفة المتنقلة الجديدة، التي تركز على تبسيط عملية الحجز لكل من مشغلي المراسي والسفن. ومن خلال تطبيق «النالية»، يمكن لمستخدمي الممرات المائية البحث في قاعدة البيانات المتاحة من خلال التطبيق أو البحث في الخريطة البحرية للعثور على مرسى عام أو خاص يناسب احتياجاتهم. حيث تحدد إيقونات الخريطة الأرصفة الفردية، التي يمكن للمستخدمين اختيارها لعرض الأرصفة الشاغرة واختيار مدة الحجز، بالإضافة لإرسال طلب لحجز الأرصفة. ويتيح التطبيق لمشغلي المرسى الرد على استفسارات مستخدميه من خلال بوابة تطبيق منفصلة، والتواصل معهم لتأكيد الحجز وتتبع اتجاهات حجز الرصيف في منشآتهم، حيث يقوم التطبيق بإرسال إشعارات إلى المستخدمين لإطلاعهم على مستجدات حالة الطلب.

وتتيح صفحة الإبلاغ عن المخاطر لمستخدمي الممرات المائية في تطبيق «النالية» التقاط وإرسال صور للعوائق البحرية غير الطارئة، لتتم معالجتها بشكل فوري من قبل أبوظبي البحرية، التي بدورها تقوم بالتواصل مع السلطات المعنية، وإرسال تحديثات عبر التطبيق إلى المستخدم.

وبالتزامن مع المرحلة الثانية من إصدار تطبيق «النالية»، خضعت خرائط السلامة البحرية التفاعلية في أبوظبي أيضاً لعملية تحسين شملت سهولة الاستخدام، بما في ذلك تحديث واجهة الصفحة، وخريطة محسنة، تشمل خيارات عرض متعددة، منها عبر صور الأقمار الاصطناعية أو الرسومات التوضيحية.

وفي هذا السياق، أوضح «أبوظبي للتنقل» أن التحديثات الأخيرة على تطبيق «النالية» تندرج ضمن إطار الالتزام بتعزيز تجربة مستخدمي الممرات المائية في أبوظبي، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تعزيز السلامة وسهولة التنقل البحري. كما أشار إلى العمل المشترك مع أبوظبي البحرية لتحقيق رؤية الإمارة كوجهة بحرية عالمية مستدامة، من خلال إطلاق ميزات متقدمة تهدف إلى زيادة راحة المستخدمين، ودعم استدامة القطاع البحري.

خطوة

قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تحقيق رؤية حكومتنا لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة بحرية عالمية رائدة، حيث تعزز المنصة توافر المعلومات المهمة والخدمات عالية الطلب لمستخدمي التطبيق. ومع تحديث ‘النالية’ الجديد، أصبح التنقل في الممرات المائية في أبوظبي أسهل من أي وقت مضى، بفضل سهولة وصول المستخدمين إلى اللوائح المحلية، وتحقيق الاستفادة من المنشآت البحرية ذات المستوى العالمي في إمارتنا».

تطبيق

يتوافر تطبيق «النالية - Al Nalia» للتحميل على متجري التطبيقات «آبل ستور» و«جوجل بلاي». وتشرف أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وأبوظبي للتنقل، على الممرات المائية وتطوير قطاعها البحري، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة، لرفع مكانة الإمارة كمركز بحري عالمي رائد.