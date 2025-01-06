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علوم الدار

جامعة أبوظبي تطرح 8 برامج أكاديمية جديدة

جامعة أبوظبي (من المصدر)
7 يناير 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة أبوظبي إطلاق ثمانية برامج أكاديمية جديدة معتمدة من «مفوضية الاعتماد الأكاديمي»، لتكون متاحة للطلبة ابتداء من ربيع 2024 - 2025، وذلك لتلبية الاحتياجات في مجالات متنوعة، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل المستقبلي، وصقل مواهبهم، وبناء رواد وقادة مؤثرين.
وتشمل التخصصات الأكاديمية «البكالوريوس في العلاقات الدولية»، و«ماجستير العلوم في الأمن السيبراني»، و«بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي»، و«ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي»، و«الماجستير في التكنولوجيا المالية»، و«ماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي»، و«الدكتوراه في القانون»، و«الماجستير في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي». 
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «تولي جامعة أبوظبي طلبتها اهتماماً بالغاً، فهم المحور الأساسي لكل ما نقوم به، ونسعى دائماً لتقديم برامج أكاديمية بمعايير عالمية، تمنحهم المعرفة والمهارات الضرورية لتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية. ومن هنا يأتي حرصنا على مواءمة مناهجنا مع متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى التعليم والمشاركة بفاعلية في دعم رؤية دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتشكل هذه البرامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الابتكار والقيادة والتميز بين طلبتنا وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق العمل المتغير والمتطور، مؤكدين حرصنا على تطوير قادة المستقبل الذين سيقودون التغيير الإيجابي، ويحدثون تأثيراً حقيقياً وملموساً في المجتمع. وواثقون من أن طرح جامعة أبوظبي لهذه البرامج الثمانية الجديدة، سيشكل نقلة نوعية في مسيرتها الأكاديمية، ويعزز مكانتها مؤسسةً رائدةً في تقديم مستويات عالية من التعليم الذي يلبي المتطلبات المتزايدة والمتطورة لسوق العمل العالمي».

جامعة أبوظبي
أبوظبي
الاعتماد الأكاديمي
سوق العمل
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني
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