«الإمارات للسرطان» تحتفي بجائزة «أفضل جمعية نفع عام»

العين (الاتحاد)

احتفت جمعية الإمارات للسرطان بحصولها على جائزة أفضل جمعية نفع عام للعام 2024 من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وجائزة «اتصالات» للمزيد في خدمة المجتمع على مستوى الدولة، وذلك في حفل أقيم بالمناسبة في مركز التنمية الأسرية جبل حفيت العين، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات، إلى جانب حضور الأعضاء والمتطوعين من الفروع كافة.

وعبَّر الشيخ الدكتور سالم بن ركاض في كلمته عن اعتزاز جمعية الإمارات للسرطان بهذه الجوائز التي حصدتها خلال العام المنصرم، تقديراً لجهودها ومسيرتها في تحقيق الأثر الإيجابي للمجتمع، وتقديم الرعاية والدعم اللازم لمرضى السرطان وأسرهم، ودورها في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.

ومن جهته، قال عوض سالم الساعدي، المدير التنفيذي، إن الجمعية فخورة بما حققته لخدمة المجتمع من إنجازات، وفوزها بجائزتين كبيرتين، هما جائزة «اتصالات» للمزيد في خدمة المجتمع على مستوى الدولة، وجائزة أفضل جمعية ذات نفع عام في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن هذه الجوائز لما قدمته الجمعية من جهد وتفان وإخلاص في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة. وأضاف: «إن الجمعية تواصل رفع راية العطاء الخيري والإنساني من أجل توسيع دائرة الأمل والتفاؤل، وتحقيق أهدافها في خدمة مرضى السرطان».