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الهلال الأحمر تنظم مبادرة «نحن ممتنون»

الهلال الأحمر تنظم مبادرة «نحن ممتنون»
7 يناير 2025 01:12

العين (الاتحاد)

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نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في منطقة العين. وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، تنظيم مركز الهلال الأحمر في العين مبادرة «نحن ممتنون» لفئة العمال، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الإنسانية وتعزيز السلامة المجتمعية، وذلك بالشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لدعم العمال، وضمان سلامتهم في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال، الذين عبروا عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية. 
وأضاف الظاهري: «تضمنت المبادرة توزيع حقائب كسوة الشتاء، وإسعافات أولية وطفايات حريق على العمال، مع تعزيز وعيهم بثقافة السلامة والوقاية، خاصة خلال موسم الشتاء الذي تكثر فيه استخدامات وسائل التدفئة».

هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
أبوظبي
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