الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»

«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»
7 يناير 2025 01:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة
«محمد بن راشد للفضاء» يعلن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»، التي تنظمها مؤسسة «إنتربرايز آسيا»، لتكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة، وريادة الأعمال، والاستدامة، ونشر ثقافة الابتكار. وفازت «الهيئة» بالجائزتين في فئة الخدمات والحلول المبتكرة، عن مبادرة «آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية»، ومبادرة «المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية -البنية الرقمية». 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن «الهيئة» تواصل رحلة الابتكار وتعزيز مكانتها، بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن استراتيجية «الهيئة» تركز على تمكين مستقبل مستدام لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها عبر الابتكار والتكنولوجيا، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
يذكر أن مبادرة «آلية الأتمتة بين نظام إدارة بيانات العدادات والنظام الجامع لبيانات القياس واستخدامات العدادات من خلال ناقل الخدمات المؤسسية»، تسهم في الارتقاء باعتمادية وكفاءة مراقبة المعاملات وخفض العمليات اليدوية والتدخل البشري، وضمان الاستجابة الذكية في الوقت الفعلي.
وتعمل مبادرة «المستودع والبوابة الشاملة للهندسة المؤسسية»، على تمكين اتخاذ القرارات الذكية من خلال المعلومات الهندسية المبتكرة، إضافة إلى تسهيل الإدارة الهندسية، ودعم التناغم الاستراتيجي في قطاعات المؤسسة كافة، وتحسين العمليات التشغيلية والرشاقة المؤسسية.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الاستدامة
آخر الأخبار
الوفد الأممي خلال زيارته إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة
7 يناير 2025
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: ترامب قادر على إنهاء أزمة أوكرانيا
7 يناير 2025
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب
الأخبار العالمية
توثيق 32 قتيلاً بسبب الألغام ومخلفات الحرب في سوريا
7 يناير 2025
فريدريش ميرتس
الأخبار العالمية
مرشح المعارضة الألمانية: الانتخابات الحالية لا تقل أهمية عن انتخابات 1949
7 يناير 2025
طفل بين نساء يبكين أقاربهن الذين قتلوا في قصف إسرائيلي بدير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مخاطر موجات الصقيع على النازحين في غزة
7 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©