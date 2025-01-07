4.8 أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

سجلت مزيرعة (منطقة الظفرة) أقل درجة حرارة على الدولة والتي بلغت 4.8 درجة مئوية صباح اليوم.

وكشف المركز الوطني للأرصاد في منشور بمنصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 4.8 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



