الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"

مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"
7 يناير 2025 12:20

توج مهرجان العين للتمور، أمس، الفائزين بمزاينة "الدباس"، ضمن فعاليات دورته الأولى التي تقام في واحة الهيلي بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وشارك في المزاينة 27 متسابقاً بكمية تمور بلغت 1350 كيلوجراماً، فيما يستقبل المهرجان صباح اليوم مشاركات مزاينة "الزاملي" التي ستعلن نتائجها في الفترة المسائية.

وفي مزاد التمور ليوم أمس الاثنين، كانت أعلى قيمة بيع لصندوق من صنف "الزاملي" 3 آلاف درهم، فيما بلغ مجموع المبيعات 83580 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2380 كيلوجراماً بإجمالي 721 صندوقاً.

ويهدف مهرجان العين للتمور إلى إبراز المكانة التاريخية لشجرة النخيل بصفتها موروثاً إماراتياً يعمق الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، بجانب تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين والتعريف بإمكاناتها التراثية والاقتصادية والزراعية.

أخبار ذات صلة
صندوق الوطن يطلق مبادرة «رواد الهوية الوطنية»
الدورة الثامنة من مهرجان أم الإمارات تستقطب أكثر من 259.000 زائر

ويسعى المهرجان إلى تثقيف أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الموروث الخاص بالنخلة، مما يعمق الحس الوطني لديهم عن طريق التعريف بمنتجات النخلة، ويحفز تبادل الخبرات بين المزارعين للتعرف إلى أفضل الممارسات وطرق العناية بالنخيل، مما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لأصحاب المزارع.

ويتضمن المهرجان 7 مسابقات للتمور خصصت لها 70 جائزة بقيمة مليون و756 ألف درهم لفئات "نخبة العين"، و"الخلاص"، و"الفرض"، و"الدباس"، و"بومعان"، و"الشيشي"، و"الزاملي".

كما يشهد المهرجان تنظيم مزاد التمور اليومي، الذي يهدف إلى إبراز جودة الإنتاج المحلي للتمور، ويسلط الضوء على أبرز أنواع التمور المميزة في الإمارات، بهدف تشجيع المزارعين لضمان استدامة إنتاج التمور وتطويرها.

المصدر: وام
التمور
أشجار النخيل
العين
النخيل
الإمارات
آخر الأخبار
صندوق الوطن يطلق مبادرة «رواد الهوية الوطنية»
علوم الدار
صندوق الوطن يطلق مبادرة «رواد الهوية الوطنية»
اليوم 12:31
​إنفانتينو يشعل حرباً بين الهلال والنصر والسبب رونالدو!
الرياضة
​إنفانتينو يشعل حرباً بين الهلال والنصر والسبب رونالدو!
اليوم 12:22
مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"
علوم الدار
مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"
اليوم 12:20
ياس يرفرف بـ«أجنحة شراع 22» في أبوظبي
الرياضة
ياس يرفرف بـ«أجنحة شراع 22» في أبوظبي
اليوم 12:08
"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا
اقتصاد
"العربية للطيران" تطلق رحلات جديدة بين الشارقة وأديس أبابا
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©