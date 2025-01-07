شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في تأمين مهرجان "تل مرعب 2025"

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2025) والذي أقيم بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025.



وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي نجاح خطة العمل الشاملة بمشاركة إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة لتأمين السلامة المرورية، وتكثيف الدوريات في موقع المهرجان وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى فعاليات المهرجان وتوزيع كتيبات التوعية الارشادية وخوذات السلامة على عدد كبير من مستخدمي الدراجات النارية.

وأثنى على التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تعزيز جهود التوعية الوقائية لزوار المهرجان وتوفير ارقى الخدمات لإسعاد الجمهور وباستخدام أحدث الدوريات والكوادر الاحترافية والتي قدمت المساعدة للجمهور في المناطق الرملية والوعرة والاستجابة الطبية وتقديم الإسعافات عند الضرورة بالاستعانة بدوريات رمال وكثبان ودراجات الدفاع المدني النارية والدوريات المرورية ودوريات إدارة المهام الخاصة ودراجات الإسعاف والإطفاء ومروحية طيران شرطة أبوظبي لنقل الحدث إلى مركز القيادة والتحكم "غرفة العمليات الرئيسية" وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف المواقع وخصوصاً المناطق الرملية الوعرة.



ودعا رواد المهرجان ومستخدمي الدراجات بأنواعها كافة إلى الاستمرار في الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تعزز سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتطبيق أولويتها الاستراتيجية وهي "أمن الطرق" والأهداف الاستراتيجية في تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية إلى جانب اهتمامها باسعاد المجتمع.



واستقطب المهرجان عشّاق التخييم والبر، واتاح لهم الاستمتاع بالمنافسات الرياضية وتحديات السيارات الدولية بمشاركة أشهر المحترفين في هذا المجال وشهد اقبالاً كبيراً من مواطني دولة الإمارات والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون لدل الخليج العربية والدول الصديقة على فعاليات قرية ليوا، وفعاليات ليوا الرملية والفعاليات الفنية والترفيهية المشوِّقة. وتنوعتت السباقات والبطولات لتشمل رياضة المحركات والرياضات التراثية.