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علوم الدار

برعاية محمد بن راشد.. "قمة المليار متابع" تحت شعار "المحتوى الهادف" تنطلق 11 الجاري

برعاية محمد بن راشد.. "قمة المليار متابع" تحت شعار "المحتوى الهادف" تنطلق 11 الجاري
7 يناير 2025 16:36

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في 11 يناير الجاري فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع تحت شعار "المحتوى الهادف".
قمة المليار متابع تحت شعار "المحتوى الهادف"..هي أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى والأكبر من نوعها عالمياً . . ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتقام على مدار 3 أيام .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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