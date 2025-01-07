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علوم الدار

شرطة الفجيرة تطلق حملة "السلامة المرورية لسائقي الدراجات"

شعار شرطة الفجيرة
7 يناير 2025 16:40

تنظم القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الأولى لعام 2025 تحت شعار "السلامة المرورية لسائقي الدراجات" اعتباراً من مطلع يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وتأتي الحملة ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والمعتمدة من المجلس المروري الاتحادي تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وقطاع المرور والمتمثل في تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية.

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وتهدف الحملة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية لدى سائقي ومستخدمي الدراجات بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر حوادث الدراجات بأنواعها كافة إلى تجنب الممارسات الخطرة لاستخدام الدراجات على الطريق للحد من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات.

وتساهم الحملة في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية بين كل شرائح المجتمع لتحقيق السلامة للجميع.

المصدر: وام
شرطة الفجيرة
الإمارات
الدراجات النارية
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