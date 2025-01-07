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علوم الدار

«التربية» تعلن نتائج الثانوية 10 يناير

أرشيفية
7 يناير 2025 17:26

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التربية والتعليم
الطلبة
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