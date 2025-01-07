الشارقة.. جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية تسهم في خدمة المجتمع

دعت جائزة الشارقة للعمل التطوعي المؤسسات الأهلية، والمجموعات التطوعية، وفئات الأفراد والأسر، للمشاركة في "جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية" ضمن جوائزها للدورة الـ22.

وتهدف الجائزة إلى منح المتطوعين فرصة للتنافس والتميز من خلال مشاركتهم في أعمال وبرامج تطوعية تسهم في خدمة المجتمع بروح من العطاء والتفاني.

وتُقيّم الجائزة المشاركات استنادًا إلى عدد الساعات التطوعية التي قدّمها المتطوعون ضمن مختلف الفرص والمبادرات التطوعية والمؤسسات الأهلية، وتشترط أن تكون الأعمال التطوعية موزعة على مدار العام وأن يتجاوز عدد الساعات المشارك بها عدد الساعات المعتمدة للفائز في الدورة السابقة.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المديرة التنفيذية لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن "جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية" تعكس حرص الجائزة على دعم وتكريم الجهود المبذولة في خدمة المجتمع.

وشددت على أهمية العمل التطوعي في تحقيق استدامة التطوع وتعزيز أثره الإيجابي على المجتمع، مشيرةً إلى أن الجهود التطوعية تشمل مختلف الفئات، سواء من المؤسسات أو الأفراد، مما يسهم في تعزيز ثقافة التطوع بشكل عام.

ونوهت إلى أنه يتوجب على المتقدمين تقديم الشهادات التطوعية وإفادات تثبت عدد الساعات التطوعية من منصات التطوع الرسمية.

يذكر أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي مددت المشاركات حتى يوم 24 من يناير الحالي.

