الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"جائزة عجمان للزراعة 2025" تفتح باب التسجيل

"جائزة عجمان للزراعة 2025" تفتح باب التسجيل
7 يناير 2025 18:56

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن فتح باب التسجيل للدورة السادسة عشرة من "جائزة عجمان للزراعة 2025" خلال الفترة من 7 حتى 20 يناير الحالي والتي تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي في إمارة عجمان.

وأكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة ورئيس فريق الجائزة، أن الجائزة تُعد محطة هامة لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني أساليب زراعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي بأهمية القطاع الزراعي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تشجيع المجتمع على توسيع المساحات الخضراء وتبني حلول زراعية مبتكرة تُلبي احتياجات المستقبل.

وأضاف أن الجائزة تعكس رؤية الدائرة في تعزيز التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لتحقيق إنجازات نوعية تدعم البيئة وتواكب رؤية عجمان الخضراء، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات الزراعية وإبراز النماذج الناجحة التي تعزز مفهوم الاستدامة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة
«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»

وتتضمن الجائزة 9 فئات منها، الحدائق المنزلية الداخلية، والخارجية، والحدائق المنزلية المنتجة، والمؤسسات الحكومية، والمساجد، وحدائق المدارس، والشرفة ، والفنادق، بالإضافة إلى أصحاب المبادرات الزراعية المتميزة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.

وتشترط الجائزة تقديم وثائق تثبت ملكية الأرض أو المنزل المشارك، بالإضافة إلى صور للحديقة قبل التقييم، مع تحديد الموقع بدقة وحضور المشارك أو من ينوب عنه أثناء التقييم الصباحي كما يُشترط تقديم ستة أصناف زراعية على الأقل بكمية إنتاج كافية للاكتفاء الذاتي، وعدم حصول المشارك على الجائزة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100,000 درهم ، موزعة على الفائزين ضمن الفئات المختلفة.

المصدر: وام
الاستدامة
الزراعة
بلدية عجمان
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
علوم الدار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
اليوم 20:05
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
الرياضة
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
اليوم 20:00
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 19:58
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
التعليم والمعرفة
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
اليوم 19:51
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
علوم الدار
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©