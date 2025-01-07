زراعة أكثر من 8.000 شجرة غاف في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي خلال 2024

في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على دعم القيم البيئية، وتفاعلاً مع المبادرات الوطنية، وتجسيداً لأهداف مبادرة «ازرع الإمارات» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنجزت البلدية بالتعاون مع شركائها،زراعة 8,467 شجرة غاف في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ضمن تنفيذ العديد من مشاريع زراعة أشجار الغاف، نظراً لقيمة هذه الشجرة من الجوانب البيئية والتراثية، ولارتباطها بهوية الإمارات، وبقيم التسامح، ورمزيتها الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار سعي البلدية وشركائها لتحقيق رؤية وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطبيق مؤشرات عام الاستدامة، ودعم التوجُّهات الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وخفض البصمة الكربونية، وتحسين جودة الحياة للإنسان ضمن مدن ومجتمعات مستدامة.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على اختيار المواقع المناسبة لزراعة هذه الأشجار على امتداد مماشي الركض، ومسار الدراجات الهوائية، وجوانب الطرق السريعة، ومناطق الأحزمة الخضراء (الغابات)، إضافةً إلى مواقع مختلفة ضمن الحدائق في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.

وأنجز مركز بلدية مدينة أبوظبي زراعة 883 شجرة غاف، في مناطق مختلفة ضمن نطاق اختصاصاته، وأنجز مركز بلدية مدينة زايد زراعة 673 شجرة غاف، وأنهى مركز بلدية الشهامة زراعة 4,480 شجرة غاف، وأنجز مركز بلدية الوثبة زراعة 1,380 شجرة غاف، وأنجز مركز بلدية مصفَّح زراعة 1,051 شجرة غاف، ليصل مجموع ما زُرع منها خلال عام 2024 إلى 8,467 شجرة.

ووفَّرت بلدية مدينة أبوظبي جميع أشكال الدعم اللوجستي لتنفيذ هذه المبادرات البيئية بتجهيز المواقع للزراعة، وتمديد شبكة الري اللازمة لري الشتلات، وحفر الحفر لغرس الأشجار، وتوفير العمال وأدوات الحفر ونقل التربة، والمشاركة في غرس الأشجار، وعمليات المتابعة والصيانة المستمرة بعد الانتهاء من غرس الأشجار.