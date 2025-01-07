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حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالله أمين الشرفاء

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالله أمين الشرفاء
7 يناير 2025 19:08

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، في مسجد أبوبكر الصديق بمنطقة مشيرف، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله تعالى، عبدالله أمين عبدالرحمن الشرفاء، المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان.
وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.
كما أدى الصلاة الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين.
وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة عجمان حيث ووري الثرى، وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهل وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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المصدر: وام
صلاة الجنازة
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عبدالله أمين الشرفاء
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