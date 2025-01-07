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علوم الدار

جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية

جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
7 يناير 2025 20:05

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي السلسلة الأولى من البرنامج المجتمعي لتصفير البيروقراطية، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، تحت عنوان "الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التنظيمية وتقليل البيروقراطية".

وقال الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير الجامعة بالإنابة خلال كلمته الافتتاحية إن لقاءنا اليوم كمؤسسات وطنية رائدة، يأتي في إطار مهمّ يتماشى مع التوجهات الحكومية، حيث نعمل سويًا على تفعيل وتسريع تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة الإمارات، من أجل رفع مستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة.

وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء، سنتعاون في وضع الحلول المبتكرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم بشكل مباشر في تقليص البيروقراطية الحكومية، حيث ستتيح هذه المبادرة لنا الفرصة للانطلاق نحو مستقبل مستدام، مما يعزز مخرجاتنا وبرامج عملنا ويدفعنا نحو آفاقٍ جديدة.

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وأكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تقليص البيروقراطية وتعزيز التواصل الفعال بين مختلف الجهات الحكومية، وقال " من خلال هذه الجهود، نساهم في دعم إستراتيجية الدولة لبناء مستقبل تقني أكثر تقدمًا، لنكون جزءًا من مسيرتها نحو التميز والإبداع في مجالات التطبيقات الاصطناعية".

وخلال اللقاء استعرض الدكتور نزار زكي خبير في الذكاء الاصطناعي بجامعة الإمارات أبرز الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأهميتها نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وطرق بناء الإطار النظري لتصفير البيروقراطية، فيما تم تبادل الآراء حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

المصدر: وام
تصفير البيروقراطية
متحف المستقبل
جامعة الإمارات
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