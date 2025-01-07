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علوم الدار

الإمارات ترفع الحظر على استخدام الأفراد للطائرات من دون طيار "الدرونز"

الإمارات ترفع الحظر المشروط على استخدام الأفراد للطائرات من دون طيار "الدرونز"
7 يناير 2025 21:38

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، عن رفع الحظر المشروط لعودة عمليات استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد، وذلك بعد أن سُمح في وقت سابق للشركات والمؤسسات بممارسة هذا النشاط، كما سيلحق الإعلان عقد مؤتمر صحفي بتاريخ (09/01/2025)، يتضمن تفاصيل متعلقة بالقرار وآليات مزاولة النشاط للأفراد، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تدريجية تضمن الالتزام باشتراطات السلامة وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.

وسيدخل قرار رفع الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (07) يناير 2025، حيث يمكن الاطلاع على جميع الشروط والمتطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط عبر تطبيق (UAE Drones) الذكي، أو من خلال الموقع الإلكتروني: (https://drones.gov.ae/)، ويأتي رفع الحظر وفق مراحل مدروسة تهدف إلى ضمان سلامة الأجواء، وفتح المجال أمام الأفراد بعد تقديم كافة أشكال الدعم والإرشادات لممارسة هذه الهواية بشكل آمن.

جديرٌ بالذكر بأن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلقت المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار، وهي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم العمليات، والتعريف باشتراطات استخدام الطائرات بدون طيار. وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، وتسهم المنصة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات (2031)" ومئوية الإمارات (2071).

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وشددت الجهات المعنية على أهمية الإبلاغ عن أي حادث قد يلحق ضررًا بسلامة الأفراد أو الممتلكات، وذلك عبر خيار "تقرير الحوادث" في المنصة الوطنية الموحدة  (UAE Drones)مع تعبئة نموذج التقرير وتزويده بالمعلومات المطلوبة. وأوضحت أن الهدف من جمع هذه التقارير هو الارتقاء بمعايير تشغيل الطائرات بدون طيار، بما يعزز أمن وسلامة الأفراد والمجتمع والممتلكات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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