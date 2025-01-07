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علوم الدار

«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً لمناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير

خلال الملتقى (من المصدر)
8 يناير 2025 00:56

أبوظبي (وام)

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نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، وبمشاركة أعضاء المجلس، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الخامسة من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر اليوم «الأربعاء».
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات، عرضاً تعريفياً حول موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات ذات العلاقة بالبحث والتطوير، والجهات المعنية بموضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير في الدولة.
كما تم استعراض محاور الموضوع العام، والتي تشمل: حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وأثره على جودة الحياة.

أمانة الوطني
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
البحث والتطوير
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
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