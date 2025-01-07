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علوم الدار

«استشاري الشارقة» يناقش قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية

مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
8 يناير 2025 00:56

الشارقة (وام)

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، غداً، جلسته السابعة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.
يحضر وقائع الجلسة من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، وإسماعيل محمد نور، المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك».

ضريبة الشركات
المجلس الاستشاري
استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الشارقة
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عبدالله بلحيف النعيمي
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