محمد الشرقي: تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية بالإمارة

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، خطط الهيئة لتوسيع استثماراتها في القطاعَين الزراعي والسّمكي في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار سَعيها لاستكشاف فرص الأعمال المُتاحة، وتَعزيز التّعاون في المشاريع المستقبلية التي تخدم المصالح المشتركة، وتحقيق رؤية استراتيجية تساهم في تنمية وتوسيع هذين القطاعين الحيويّين.

وأكد سموّه أنَّ إمارة الفجيرة تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزاً محوريّاً للاستثمار في مجال الزراعة المستدامة على مستوى العالم، منوّهًا سموه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والمبادرات كافة التي تساهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية في الإمارة على جميع الأصعدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة وشاملة على مستوى الدّولة.

من جانبه، أعربَ الدكتور عبيد سيف الزعابي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه بمتابعة مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتوسيع نطاق شراكاتها مع حكومة الفجيرة في مختلف المجالات الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.