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«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
8 يناير 2025 00:57

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، ومدى تحقيق أهداف الحكومة التنموية الداعمة لاستقرار وازدهار المجتمع.
وأصدر المجلس قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في إمارة الشارقة، والذي تطبق أحكامه على المركبات بأنواعها كافة، وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.
ويعنى القرار برسوم فك حجز المركبات لمجموعة من المخالفات المشددة، والتي تتسبب في تعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، نظراً للقيادة المتهورة والاستهتار، وذلك بعد انقضاء فترة الحجز القانونية.
وناقش المجلس عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك ضمن جهود الإمارة المستمرة في قطاع البيئة والاستدامة، وتعزيز مكانتها المتميزة في المجالات الصحية والبيئية، مؤكداً دور المجتمع وأفراده في تعزيز الممارسات البيئية الرائدة.

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