الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

الطقس المتوقع في الأيام المقبلة
7 يناير 2025 23:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أجياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، ويضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

 طقس الخميس، رطب صباحاً وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
طقس الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً ورطب صباحا على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أخبار ذات صلة
جاهزية في أبوظبي للتعامل مع موسم الأمطار
الطقس غداً.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

والسبت سيكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع تشكل الضباب الخفيف، وصحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

والطقس الأحد صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف، على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تخفف معاناة النازحات في مراكز الإيواء
8 يناير 2025
أشخاص يسيرون قبالة مخبز بالعاصمة السورية دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تجدد دعمها لعملية انتقال سياسي سلمي في سوريا
8 يناير 2025
أطفال نازحون يقفون في طابور للحصول على مياه الشرب في أحد مخيمات النازحين داخل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح 15 ألف يمني خلال ديسمبر
8 يناير 2025
طفلان قرب أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من توقف المرافق الصحية المتبقية في غزة
8 يناير 2025
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قطر: محادثات هدنة غزة تتواصل على «المستوى الفني»
8 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©