الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق
8 يناير 2025 08:20

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 6 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (سيح السديرة - سيح شعيب) وطريق أبوظبي - العين (جسر الختم - نفق المهيري) وطريق الشيخ زايد بن سلطان (مجمع الجسور ياس - جسر الشهامة)  وطريق الشيخ محمد بن راشد (جسر غنتوت - سيح شعيب)  وطريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي-دبي (السميح - سيح شعيب )  وطريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - جسر الكوبري).

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
«شرطة أبوظبي» تُطلق مسابقة الابتكار الشرطي العالمية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
آخر الأخبار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة
اليوم 09:51
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد جانباً من فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين للتمور
اليوم 11:16
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اقتصاد
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
اليوم 11:14
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
الرياضة
«صفعة» تكلف فينيسيوس مباراتين!
اليوم 10:57
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
الرياضة
رايكوفيتش: تصديت لركلات الهلال بـ «التخمين»!
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©