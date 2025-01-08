شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 6 طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 6 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (سيح السديرة - سيح شعيب) وطريق أبوظبي - العين (جسر الختم - نفق المهيري) وطريق الشيخ زايد بن سلطان (مجمع الجسور ياس - جسر الشهامة) وطريق الشيخ محمد بن راشد (جسر غنتوت - سيح شعيب) وطريق الشيخ مكتوم بن راشد، أبوظبي-دبي (السميح - سيح شعيب ) وطريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - جسر الكوبري).



