"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هذا اليوم 6.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 6.1°C in Raknah (Al Ain) at 03:15 UAE Local time. pic.twitter.com/pqdKaC8y3t — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 8, 2025