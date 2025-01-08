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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
8 يناير 2025 11:39

 كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هذا اليوم 6.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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