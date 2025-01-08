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علوم الدار

تتويج الفائزين بمزاينة "الزاملي" في مهرجان العين للتمور

تتويج الفائزين بمزاينة "الزاملي" في مهرجان العين للتمور
8 يناير 2025 11:48

توج مهرجان العين للتمور، أمس، الفائزين بمزاينة "الزاملي" التي جرت ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة الأولى للمهرجان المقام في واحة الهيلي بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومبارك عجلان العميمي رئيس قسم الأفلاج والواحات في بلدية مدينة العين، الفائزين في المزاينة.

شارك في المزاينة 12 متسابقاً بكمية تمور بلغت 600 كيلوجرام، وخصصت لها 10 جوائز بقيمة 226 ألف درهم.

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وفي مزاد التمور ليوم أمس كانت أعلى قيمة بيع بقيمة 2800 درهم لصندوق من صنف "صقعي"، فيما بلغ مجموع المبيعات 163880 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2510 كيلوجرامات بإجمالي 760 صندوقاً.

ويشهد مهرجان العين للتمور الذي يختتم مساء اليوم، فعاليات متنوّعة بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والخاصة، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور شجرة النخيل وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، بجانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
 

المصدر: وام
التمور
العين
هيئة أبوظبي للتراث
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