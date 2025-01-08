محمد بن زايد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بـ «عيد الميلاد المجيد»

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ «عيد الميلاد المجيد».

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ «عيد الميلاد المجيد» وصادق الأمنيات لهم ولشعوب العالم كافة بالسلام والاستقرار والازدهار».





