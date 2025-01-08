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علوم الدار

محمد بن زايد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بـ «عيد الميلاد المجيد»

محمد بن زايد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بـ «عيد الميلاد المجيد»
8 يناير 2025 13:14

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ «عيد الميلاد المجيد».

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني للمسيحيين الأرثوذكس في الإمارات وكل أنحاء العالم بـ «عيد الميلاد المجيد» وصادق الأمنيات لهم ولشعوب العالم كافة بالسلام والاستقرار والازدهار».


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