"الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس في الإمارات

إبراهيم سليم(أبوظبي)



أصدر المركز الوطني للأرصاد العديد من التنبيهات المحذرة من تشكل الضباب على المناطق الداخلية والساحلية، التي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا، والتي استمرت حتى التاسعة والنصف.. من صباح اليوم..ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد: يعد شهر يناير من الأشهر التي تزداد فيها حالات تشكل الضباب، ووفقاً لتقارير السمات المناخية الصادر عن المركز:«تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي».





كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.





ووفقاً للإحصائيات المناخية والسجلات تاريخياً فيما يتعلق الرطوبة، فإن متوسط الرطوبة النسبية، خلال هذا الشهر 63%، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78% إلى 91%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى، ما بين 31% إلى 47%. وكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب، خلال السنوات الماضية، هي عام 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب، و4 أيام ضباب خفيف. ويسود اليوم طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصةً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. ويتوقع أن يسود غداً طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئياً ،وغائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



ويتوقع المركز أن يسود طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية. وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.