حاكم أم القيوين وأولياء العهود وسيف بن زايد يقدمون واجب العزاء في وفاة عبدالله أمين الشرفاء

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله أمين الشرفاء، وذلك خلال زيارتهم، صباح اليوم، لمجلس العزاء في منطقة مشيرف في عجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن صادق تعازيه ومواساته لشقيق الفقيد عبدالرحمن أمين الشرفاء ولأسرة الفقيد وإخوانه، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء إلى جانب سموهم، عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين والأعيان وأبناء القبائل.

وأعرب الشيوخ والمعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم الصادقة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.