أسبوع أبوظبي للاستدامة.. جهود دولية في التنمية

تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، ويجمع الأسبوع قادة وخبراء عالميين لتسريع الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...حيث يعد هذا الأسبوع نقلة نوعية في منظومة الطاقة، ونمو الذكاء الاصطناعي، وتوفر التكنولوجيا المتقدمة فرصا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



ولم يقتصر أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على طرح ومناقشة أفكار وسياسات جديدة وحسب، بل الدفع باتجاه تحويلها إلى خطط عمل مجدية، كما يوفر برنامج الأسبوع جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات ، والعديد من الانشطة التي تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة.



ولأكثر من 15 عاماً، رسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة مكانته كمنصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة، وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية ، ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية.



رحلة الأسبوع تبدأ من 12 إلى 13 من يناير بعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) كما ان يوم 13 من يناير سيعقد ملتقى «المركز العالمي لتمويل المناخ» السنوي، أما يوم 14 من يناير سيتم افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، كما ستنطلق قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 14 إلى 15 يناير، القمة العالمية لطاقة المستقبل ستبدأ يوم 14 إلى 16 من يناير، منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة سيكون في 15 من يناير إلى جانب ملتقى «منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، ويوم 16 من يناير سيعقد كل من قمة الهيدروجين الأخضر وملتقى جائزة زايد للاستدامة ومبادرة التواصل مع المستثمرين، أما يومي 17 و18 من يناير فسينطلق مهرجان مدينة مصدر.



وتحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»،سيقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، ويسلط الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة، واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.



