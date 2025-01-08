برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مركز «شباب من أجل الاستدامة» ينطلق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيقام مركز «شباب من أجل الاستدامة» في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، وذلك في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يعقد في العاصمة أبوظبي.

وتعد منصة «شباب من أجل الاستدامة» مبادرة عالمية أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، وستوفر خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 برنامجاً حافلاً يركز على ابتكارات الشباب، وتوظيف مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تعزيز الاستدامة، والمشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود الدولية.

وسيستكشف البرنامج كيف يمكن للشباب توظيف الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة لتطوير حلول في مجال المناخ.

ويقام المركز الذي تستضيفه «مصدر» تحت عنوان «جيل الحاضر يبني المستقبل»، وسيتناول مواضيع التكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تمكينهم من التواصل مع ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والخبراء.

ويقدم مركز «شباب من أجل الاستدامة» برنامجاً متنوعاً يركز على خمسة محاور أساسية هي: الاستفادة من الإمكانات ودفع وتيرة التقدم، والابتكار لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتمكين رواد الأعمال من أجل تعزيز المرونة، وتنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل مستقبل مستدام، وتعزيز التعاون العالمي والتبادل الثقافي.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن منصة شباب من أجل الاستدامة نجحت منذ إطلاقها في عام 2016 في تمكين آلاف الشباب والشابات من المساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وذلك تماشياً مع مساعي دولة الإمارات وحرصها الدائم على بناء وإعداد القيادات الشبابية.

وأضاف أن مركز شباب من أجل الاستدامة يوفر خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، منصةً تتيح التواصل بين الشباب حول العالم والحكومات وقادة القطاعات والمجتمع، بهدف إتاحة المجال أمامهم للمشاركة بدور مهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتساهم منصة شباب من أجل الاستدامة، من خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة وفرص التواصل، في إعداد قادة الاستدامة المستقبليين حول العالم.

وبإمكان الحضور المشاركة في مجموعة واسعة من الجلسات التفاعلية وورش العمل وفعاليات التواصل، والتي تشمل «منتدى شباب من أجل الاستدامة السنوي» ويتضمن جلسات تفاعلية، وحلقات نقاش مهمة، وكلمات رئيسية ملهمة لخبراء ورواد أعمال ومبتكرين، إضافة إلى معرض «خارج المختبر»، ويعد سوقاً مبتكرة تعرض أحدث التقنيات المناخية وحلولاً لتحقيق الحياد المناخي طورتها شركات ناشئة، ومشاريع طلابية، ويشمل ذلك المشاركين في منصة شباب من أجل الاستدامة، إضافة إلى «التواصل مع الشباب» وهي ورش عمل تتناول التعريف بقضايا المناخ، وتشرك الشباب في تجارب محاكاة لمفاوضات المناخ، فضلاً عن «يوم تقديم عروض مسابقة الابتكار من أجل المناخ»، وسيقدم المبتكرون الشباب حلولهم المبتكرة التي تتمحور حول ندرة المياه.

واستضافت منصة «شباب من أجل الاستدامة» منذ عام 2018 أربع نسخ من مركز شباب من أجل الاستدامة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استقطبت مشاركة أكثر من 3000 شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، وشارك فيها أكثر من 200 متحدث، كان من ضمنهم أكثر من 40 رئيس دولة و65 من شركاء القطاع.

كما كان لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» مساهماتها في العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك مشاركة أعضاء من المنصة في مؤتمر «COP28» الذي أقيم في دولة الإمارات وشهد لأول مرة تعيين «رائد مناخ للشباب» بشكل رسمي.

وسيقام مركز شباب من أجل الاستدامة في مركز «أدنيك» أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات بارزة أخرى سيستضيفها أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، من ضمنها القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتدعو منصة «شباب من أجل الاستدامة» الشباب لزيارة المركز والانضمام إلى مجتمعها الغني، لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.y4s.ae، ويمكن متابعة منصة شباب من أجل الاستدامة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أنشطة وفعاليات برنامجها اليومي.