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علوم الدار

منافذ توزيع المواد الغذائية توفر خدمات مميزة للمواطنين

منافذ توزيع المواد الغذائية توفر خدمات مميزة للمواطنين
8 يناير 2025 15:02

 في إطار حرص بلدية مدينة العين على تقديم خدمات مجتمعية متميزة تتواجد منافذ توزيع السلع الغذائية والتي تقدم من خلال عدة قنوات مختلفة، وذلك وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم خدمات متميزة تساهم في إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويبدأ المواطن بالقدوم إلى أي من مراكز بيع المواد الغذائية المدعمة الأقرب إلى موقعه، ليأخذ بذلك تذكرة المعاملة ويطلع على ما يقدمه المركز من مواد غذائية في المجلات التي تسهل عملية الشراء.

عندما يحين دور المراجع لدى أحد كاونترات خدمة العملاء يقدم الهوية الإماراتية والمستندات المطلوبة مثل
تتميز هذه الخدمة التي تقدمها بلدية مدينة العين للمواطنين بتقديم أكثر من خمسمئة سلعة متنوعة ويتقدم المراجعون من مختلف المواقع لطلب المنتجات الغذائية كون أن المنافذ تسهل عملية الشراء والاستلام.

تتضمن السلع مواد غذائية مختلفة مثل الأرز والطحين والسكر والزيوت والمعلبات والمنظفات وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى.

هي خدمة مميزة تخفض على المتعاملين أعباء أسعار مراكز التسوق الأخرى وتخدمهم بطريقة تسهل عملية الشراء والاستلام.

تساهم في إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالمستوى الحضاري الذي يحقق تطلعاتهم وذلك في إطار حرص بلدية مدينة العين على تقديم خدمات مجتمعية متميزة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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