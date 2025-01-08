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علوم الدار

"قمة المليار متابع" تعلن تفاصيل دورتها الثالثة بشعار "المحتوى الهادف"

"قمة المليار متابع" تعلن تفاصيل دورتها الثالثة بشعار "المحتوى الهادف"
8 يناير 2025 15:13

أعلنت "قمة المليار متابع" عن تفاصيل دورتها الثالثة التي تقام في الفترة من الحادي عشر حتى الثالث عشر من يناير الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في أبراج الإمارات بدبي.

وتعد قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، والتي ستشهد في يومها الأخير، تكريم الفائز بأكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، والتي تقدر قيمتها بمليون دولار.

قمة المليار متابع والتي تقام في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي أعلنت في مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبراج الإمارات بدبي عن تفاصيل دورتها الثالثة التي تأتي تحت شعار المحتوى الهادف متضمنة ثلاثة مسارات جديدة تشمل التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين/ من برنامج القمة الثري/ الذي يلبي حاجات جمهور القمة المتنوع.

أكثر من ثلاثمئة وأربعين جلسة رئيسة وطاولة مستديرة/ وورش عمل وخطابات ملهمة ستقدمها القمة المرتقبة تستهدف إثراء خبرات صناع المحتوى الحاليين والمستقبليين وتزويدهم بمعارف ومهارات عملية/ في مختلف جوانب صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

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قمة ترسخ مكانة الإمارات منصة عالمية لصناعة المحتوى وملهمة لإحداث التأثير الإيجابي في حاضر الإعلام ومستقبله وصناعة العقول وصياغة رؤى إنسانية لخير الحضارة البشرية مع ترسيخ التواصل بين شعوب العالم.

موضوعات متنوعة توفر القمة من خلالها تجربة ورؤية متكاملة تسهم في تعزيز المعرفة والابتكار في عالم صناعة المحتوى وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.




المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قمة المليار متابع
دبي
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