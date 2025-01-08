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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

محمد بن راشد يهنئ المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد
8 يناير 2025 15:34

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المسيحيين الأرثوذكس في كافة دول العالم بعيد الميلاد المجيد.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تهانينا لإخوتنا المسيحيين الأرثوذكس في كافة دول العالم بعيد الميلاد المجيد … متمنين لهم دوام الاستقرار والازدهار وعاماً مليئاً بالمحبة والسلام».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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