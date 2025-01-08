انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2025"، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 1376 شركة عالمية رائدة في الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية.



يقدم المؤتمر البرنامج العلمي المعتمد عالميا يسهم في توفر التعليم الطبي المستمر للاطباء والصيادلة. بالإضافة إلى منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل قطاع الصيدلة والصحة، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأدوية ودعم الابتكار وتشجيع البحث والتطوير.



مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" يعتبر الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم فرصا استثنائية لموردي الأدوية وشركات الرعاية الصحية للتواصل، واستعراض أحدث المنتجات، والتعرف على آخر التطورات في التقنيات الصيدلانية.

معرض دوفات 2025.. يستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية



تقرير: مهرة الجنيبي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/HKETEBm4DL — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) January 7, 2025