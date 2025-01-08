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علوم الدار

"مهرجان العين للتمور".. احتفاء بإرث الواحات

"مهرجان العين للتمور".. احتفاء بإرث الواحات
8 يناير 2025 15:43

تستضيف واحة الهيلي بمدينة العين فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان العين للتمور" ويستمر حتى الثامن من 8 يناير الجاري، للاحتفاء بشجرة النخيل من خلال فعاليات ومزادات تسهم في ترسيخ المكانة التاريخية للنخيل بصفته موروثاً إماراتياً.

بهدف إبراز المكانة التاريخية لشجرة النخيل، وتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين وواحاتها والتعريف بإمكاناتها التراثية والاقتصادية والزراعية.. تأتي إقامة "مهرجان العين للتمور" في واحة الهيلي ثانية أكبر واحات المدينة، احتفاء بتاريخها الغني.

المهرجان يبرز اتصال التراث الزراعي والاجتماعي لإنسان الإمارات لاسيما في مدينة العين، بما يحمل هذا التراث من نظم عادات وتقاليد أصيلة، ومهارات وخبرات زراعية تتجلى في المعارف الغنية لإنسان المنطقة بزراعة النخيل واستخدام ثمار النخلة ومكوناتها مثل الخوص والكرب والليف وغيرها، لإبداع أدواته التي يحتاجها في حياته اليومية.

ومن الإشارات التي يمثلها مهرجان العين للتمور، أهمية تنظيم المهرجانات التي تحتفي بالنخلة والتمور، في الأماكن التي ارتبطت تاريخياً بهذه الشجرة، التي لها حضور اجتماعي واقتصادي مهم في المجتمع الإماراتي، باعتبارها ركناً أصيلاً وعنصراً مهماً من عناصر التراث الإماراتي، وهو الحضور الذي يتزين بالاهتمام الرسمي بالنخيل والعناية بزراعته وتخصيص المهرجانات والجوائز تشجيعا للمزارعين على التوسع في غرسه.

وإلى جانب احتفاء "مهرجان العين للتمور" بشجرة النخيل، فإنه يسهم في دعم المزارعين، وتعزيز استدامة الأمن الغذائي في أبوظبي ودولة الإمارات.


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيلي
التمور
العين
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